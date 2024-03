Co zamiast jeansów? Teraz bestsellerem są spodnie w stylu Wieniawy

Skóra już dawno przestała być zarezerwowana dla motocyklistki czy fanki ciężkiego rocka. Ma najróżniejsze oblicza – surowe i futurystyczne jak z Matrixa, romantyczne, inspirowane westernem, ale też zwieńczone dawką połysku. Skórzane spodnie przez jakiś czas pozostawały w cieniu rurek, później ustępowały miejsca francuskim culottes, szwedom i "mamuśkom", aby teraz odrodzić się jak feniks z popiołów i stanąć w centrum uwagi. Co takiego mają w sobie, że straciła dla nich głowę połowa trendsetterek?

Na sesję zdjęciową promującą nowy sezon programu "Mam talent" Julia Wieniawa wybrała czarne spodnie ze skóry. Równie szerokie co koleżanka "po fachu", ale tym razem w stylizacji z rockowym pazurem. Artystka wybrała kusy top i skórzaną kurtkę do kompletu o zmodyfikowanej i mocno ściętej formie.

Maffashion , jak na trendsetterkę przystało, zabawiła się szerokim fasonem o nazwie "baggy" . Luźne, ledwo trzymające się bioder, sunęły po czerwonym dywanie i nonszalancko opadały na but. Influencerka rozświetliła skórzany komplet srebrnym topem i biżuteryjnym paskiem, subtelnie nawiązując do kontrowersyjnej mody Y2K.

Czy klasyczna elegancja może iść w parze ze skórą, która w swojej naturze jest niepokorna, zbuntowana i naznaczona anarchistyczną postawą rockowych subkultur? Jak najbardziej! Spodnie Anny Dec o długości 7/8 to już ukłon w stronę francuskiego szyku . Zaś kaszmirowy sweterek, płaszcz z wełny i biały kołnierz o ciekawym i asymetrycznym zapięciu sprawiły, że skóra pokazała swoje nowe oblicze pełne klasy, dystynkcji, ogłady.

Helena Norowicz tylko potwierdza, że skórzane ubrania to opcja dla każdej kobiety – w każdym wieku, o każdej profesji czy stylu życia. Modelka i muza projektantów postawiła na total look, który złagodziła miękką i wzorzystą tkaniną szalika.

Nawet pierwsza dama, która słynie z elegancji i wysokiego wyczucia stylu, włącza czarną skórę do popołudniowych stylizacji . W towarzystwie swetra w paski, mokasynów z chwostami oraz apaszki – spodnie Jolanty Kwaśniewskiej nabrały klasycznego wydźwięku.

Wspomniała Kaczyńskiego. Mówi, co działo się w pałacu

Wspomniała Kaczyńskiego. Mówi, co działo się w pałacu

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!