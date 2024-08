Jedyna taka wioska nad Bałtykiem. To nieodkryta perełka

W leżących ok. pięć kilometrów od Mielna Chłopach na co dzień mieszka ok. 220 mieszkańców. W sezonie otwiera się tu kilka restauracji, są też pojedyncze stragany z pamiątkami. Można napić się kawy, zjeść pyszne gofry z prawdziwą śmietaną (w budce nieopodal wejścia do lasu, w kierunku Mielna), a wieczorem potańczyć na mini-dancingu. Nie to jednak jest najciekawsze.

Jedyne takie miejsce nad Bałtykiem

Chłopy są bowiem wioską rybacką z tradycjami. Do dziś można co rano (o ile tylko pogoda pozwala na wypłynięcie) kupić tutaj świeżo złowioną rybę. W tym celu trzeba udać się do przystani rybackiej, tuż przy plaży. Trafimy tam bez problemu - w oczy od razu rzucają się kolorowe kutry stojące na brzegu. Nieopodal otwarto również smażalnię i wędzarnię.

Wypoczynek w Chłopach © East News | Piotr Kamionka/REPORTER

Dla wszystkich turystów chcących zgłębić historię tej wyjątkowej miejscowośći świetną atrakcją będzie otwarte w 2019 roku multimedialne Muzeum "Skarbnica Wioski Rybackiej". Chłopy wpisane są do rejestru zabytków z powodu zachowanego tutaj układu zabudowy i wielu zabytkowych chałup szachulcowych. Kolejną atrakcją jest obelisk postawiony w miejscu, w którym przebiega 16 Południk.

Jednak Chłopy to także świetne miejsce do plażowania - charakteryzują się szeroką, piaszczystą plażą ze strzeżonym kąpieliskiem. Tuż przy niej znajdują się wydmy porośnięte sosnowym lasem, co stwarza korzystny mikroklimat. Stosunkowo nową atrakcją jest 90-metrowe molo, z którego można obserwować zachody słońca. Fani sportów wodnych mogą wypożyczyć tuż przy nim skutery wodne.

Z Chłopów możemy dojść spacerem do Sarbinowa (ok. 2 km) i Mielna (ok. 5 km). Obie ścieżki prowadzą przez las.