Mieszkają w Świnoujściu. "Miasto mocno stawia na Niemców"

Według danych GUS w ubiegłym roku Polskę na co najmniej jedną dobę odwiedziło ponad 1,6 mln turystów z Niemiec. W samym Świnoujściu opłatę uzdrowiskową uiściło natomiast aż 2,6 mln odwiedzających, z czego ponad milion to nasi zachodni sąsiedzi.

Jak mówi, duża część gości to osoby w bardzo podeszłym wieku, często niedołężne, które dostają spore dofinansowania z niemieckiego rządu na tzw. kury, czyli pobyty kuracyjne. Inicjatorami takich wyjazdów są nierzadko rodziny, które chcą mieć przerwę w opiece na 2-3 tygodnie i wsadzają "swoich" staruszków w autobus do Świnoujścia.

Z obserwacji Kingi wynika, że to właśnie seniorzy z Niemiec są najbardziej wymagający. Chcą płacić wszędzie w euro, mieć pełen wachlarz niemieckich kanałów telewizyjnych, nie mówiąc o menu i obsłudze w języku niemieckim. - Nie chcą się uczyć nawet podstawowych zwrotów po polsku. Być może ta roszczeniowość również wynika z przyzwyczajeń, bo faktycznie w przeszłości gość płacący markami był traktowany trochę lepiej. Dziś o takim podziale nie ma mowy - stwierdza i wyjaśnia, że niemiecki turysta geriatryczny dominuje w Świnoujściu do października do maja.

- Później nie ma ich tak dużo jak Polaków, bo po prostu jest już tu dla nich za drogo. Po otwarciu tunelu [pod Świną, 30 czerwca 2023 roku - przyp. red.] przyjeżdżają za to chętnie Czesi, co widać we wszystkich statystykach. Młodsi Niemcy są natomiast specyficzni: bardzo chcą być w centrum wydarzeń, mieszkać tuż przy promenadzie itp., a z drugiej pragną ciszy i spokoju. Widać to po ocenach i komentarzach na Bookingu. Niezależnych singli w przedziale wiekowym 20-30 lat nie ma u nas prawie w ogóle - podsumowuje.