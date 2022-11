Jedz to, a oszczędzisz na ogrzewaniu. Eksperci radzą

W październiku inflacja wyniosła w Polsce 17,9 proc. i osiągnęła najwyższy poziom od grudnia 1996 roku. Rosną ceny w sklepach i wzrastają rachunki. Polacy starają się oszczędzać jak mogą - do kiedy się da nie włączają ogrzewania. Co jednak zrobić, kiedy zimno zacznie doskwierać? Są na to sposoby.