Jajka pękają podczas gotowania? Dodaj do wody jedną rzecz

Koniec z pękającymi skorupkami. Najlepszy patent

Dlaczego jajka pękają podczas gotowania? Wynika to z dużej różnicy temperatur, gdy prosto z lodówki trafiają od razu do gorącej wody – bardzo zimne skorupki pękają w kontakcie z wrzątkiem. Aby do tego nie doszło, musimy postępować z nimi w określony sposób. Jajka trzeba wcześniej wyjąć z lodówki (przynajmniej pół godziny) i ocieplić do temperatury pokojowej albo wrzucić do zimnej wody i dopiero wówczas zagotować.