Ma znanego syna. Nie znajdziesz ich wspólnych zdjęć

Robert Janowski już dawno pożegnał się z Polsatem. Po zaciekłej negocjacji niedługo mamy zobaczyć go ponownie na antenie TVP w programie "Jaka to melodia", z którego zrezygnował w 2017 roku.

Prywatnie piosenkarz związany jest z Moniką Janowską. Niewiele osób jednak wie, że ma on za sobą dwa nieudane małżeństwa. Owocem pierwszego z nich jest syn Makary, który urodził się w 1988 roku i związał z branżą filmową. Rzadko opowiada on jednak o ojcu w wywiadach. Milczy również Janowski, który nie przyszedł na drugi ślub swojego jedynego syna.

On zakochał się w niej do szaleństwa, a ona przedstawiła go wkrótce swojemu przyjacielowi Januszowi Józefowiczowi, przyczyniając się poniekąd do tego, że dostał główną rolę w musicalu "Metro".