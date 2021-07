Jego syn został porwany, padł ofiarą handlu ludźmi. Guo Gangtang szukał go 24 lata

Według prasy chłopiec trafił do nowej rodziny w sąsiedniej prowincji i to tam dorastał. Równolegle jego ojciec robił wszystko, aby odszukać syna. Zaczął od roznoszenia ulotek z wizerunkiem chłopca, kiedy to nie przyniosło oczekiwanego efektu, wsiadł na motocykl i jechał przed siebie. W ciągu 24 lat mężczyzna przejechał niemal cały kraj. Na 10 różnych motocyklach pokonał ponad 500 tys. km. Po latach powiedział, że tylko w drodze czuł, że jest ojcem, że to co robi ma sens.