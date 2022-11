Jej córka została zamordowana. Nadal nie może się po tym pozbierać

Tragedia rozegrała się 22 stycznia 1994 roku. To właśnie wówczas były chłopak Afrodyty wywiózł dziewczynę do lasu, gdzie odebrał jej życie, oddając strzał w głowę i serce. Młody mężczyzna nie mógł pogodzić się z tym, że 17-latka postanowiła z nim zerwać. Niepohamowana zazdrość doprowadziła do prawdziwego dramatu.