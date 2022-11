Zwłoki noworodka na podłodze w łazience. Oskarżona matka wyszła z aresztu

Trzy lata zamiast dożywocia?

- Sąd nie wyklucza zmiany kwalifikacji czynu na nieudzielenie pomocy - ogłosiła sędzia Grażyna Tucholska. Gdyby do tego doszło, oskarżonej groziłoby nie dożywocie, ale do trzech lat więzienia. Według sędzi nie ma już obaw, że matka ofiary utrudni dokończenie procesu, dlatego została zwolniona do domu.