Nie każdy wie, że ma syna. Przebranżowił się po 40‑tce

Teresa Lipowska i Tomasz Zaliwski byli małżeństwem ponad 40 lat. Parę w 2006 roku rozdzieliła śmierć mężczyzny. Owocem związku aktorów jest Marcin Zaliwski, który nigdy nie był przez rodziców zachęcany do tego, aby również obrać tę samą ścieżkę zawodową. - Nigdy nie namawiała mnie do aktorstwa. Mówiła, że to niewdzięczny zawód - wyjawił syn Lipowskiej, w trakcie wywiadu, który ukazał się na stronie Encyklopedii Teatru Polskiego.