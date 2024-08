Dla niej rozwiódł się z żoną. Poznali się na planie serialu

"Plebania" należała do ulubionych seriali Polaków. Obok postaci Janusza Tracza to właśnie ksiądz proboszcz, w którego wcielał się Włodzimierz Matuszak, był jednym z najbardziej rozpoznawalnych bohaterów produkcji.

Na planie "Plebanii" Włodzimierz Matuszak poznał swoją przyszłą partnerkę. Kiedy ich związek wyszedł na jaw, wzbudził niemałe kontrowersje. Wiele osób uważało, że dzieląca zakochanych różnica wieku, to przepaść.

W 2011 roku pojawiły się pierwsze zdjęcia nowej pary. Internauci wieszczyli, że relacja nie przetrwa próby czasu - byli w błędzie. Zakochani jednak ani myślą opowiadać o tym, co ich łączy.

Choć na wspólne wywiady nie ma co liczyć, aktorzy często pojawiają się razem na fotografiach udostępnianych na Instagramie. Fani w ten sposób mogą zobaczyć urywki z ich wspólnego życia.

