Zdobyła popularność, dzięki "Plebanii". Dla szejka porzuciła karierę

Jak dziś wygląda Małgorzata Teodorska?

Serialowa Irka wraca do czasów świetności "Plebanii", wrzucając do sieci archiwalne zdjęcia z planu. Widać, że do lat, kiedy pracowała w branży, cały czas ma sentyment. Od czasu do czasu pokazuje swoje obecne zdjęcia na Instagramie. Nie wiadomo jednak, czy planuje kiedykolwiek powrót do aktorstwa. Prywatnie jest mamą dwojga dzieci - ma córkę i syna.