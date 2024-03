"Jej portret" - 13. edycja Kalendarza Artystycznego Gedeon Richter

Wyjątkowa wystawa

Każde wydanie "Kalendarza Artystycznego" to wielkie wydarzenie. Limitowane wydawnictwo trafia do konkretnych osób i gabinetów. - Sztuka jest bardzo skutecznym nośnikiem treści edukacyjnych, szczególnie, kiedy ma charakter użytkowy, a taki jest kalendarz, i trafia do tych, którzy często podejmują decyzje determinujące nasze codzienne życie i zdrowie. Jak już mówiliśmy, kobiety są motorem, siłą napędową, wielu działań we współczesnym świecie i powinny otrzymywać rozwiązania, które będą im sprzyjać. Karty Kalendarza Artystycznego Gedeon Richter będą przypominać o potrzebach kobiet każdego dnia w 2024 roku! - wyjaśnia Aneta Grzegorzewska, Dyrektor ds. Korporacyjnych i Relacji Zewnętrznych w firmie Gedeon Richter Polska. Dlatego przy udziale i pod wodzą dyrektora artystycznego, Andrzeja Pągowskiego powstało 12 unikalnych portretów.