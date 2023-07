Jej życie zakończyło się tragedią. Miss Polski 1991 zmarła na oczach męża i córki

Nie miała szans. Psychofan zaatakował nagle

Jak się później okazało, Agnieszka Kotlarska znała swojego oprawcę. Jerzego Lisiewkiego poznała w 1990 roku, jeszcze zanim została Miss Polski. Mężczyzna zobaczył Kotlarską na pokazie sukien ślubnych. Od razu dostał obsesji na punkcie kobiety - szybko doszedł do tego, gdzie mieszka i zaczął śledzić początkującą modelkę. W dokumencie "Będę Cię kochał aż do śmierci" morderca przyznał, że chciał jedynie móc rozmawiać z Agnieszką. To, że go odrzucała, dodatkowo go nakręcało.