30 lat temu okrzyknięto ją najpiękniejszą Polką. Jak dziś żyje Ewa Wachowicz?

- Pracowałam już wtedy w Polsacie, prowadziłam niedzielne studio, coś w stylu dzisiejszych programów śniadaniowych, zatrudniana byłam do dużych telewizyjnych widowisk. Kochałam to, co robiłam. Nie czułam potrzeby zmian. Ale odezwała się we mnie natura hazardzisty. Stwierdziłam, że taką propozycję dostaje się raz w życiu. A ja miałam wtedy zaledwie 23 lata. Poza tym, nęciło mnie, że będę miała okazję zobaczyć, jak świat polityki wygląda od środka. Uznałam więc, że warto zaryzykować - mówiła.