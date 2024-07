Jemy go codziennie. Pogarsza pracę serca

Trzecie miejsce zajęły fast foody. Nie od dziś wiadomo, że regularne spożywanie przetworzonej żywności prowadzi do otyłości, a ta do problemów z sercem. To jeszcze nie koniec złych wiadomości. W żywności typu fast food znajduje się mnóstwo soli, cukru, a także tłuszczów trans, które "zalepiają" żyły i tętnice. Lekarz podkreślił, że zjedzenie ich raz na jakiś czas nie niesie za sobą poważnych konsekwencji, jednak nie powinny one stanowić podstawy diety.