Jennifer Aniston jest zakochana? Zgodnie z doniesieniami spotyka się z gwiazdą rocka

Jennifer Aniston miała od lat czuć do niego miętę

Wszystko wskazuje na to, że aktorka znana z serialu "Przyjaciele" ma już nowego wybranka, a jest nim Lenny Kravitz. Para zna się i sympatyzuje już od wielu lat. Jennifer Aniston przyznaje również, że jest wielką fanką twórczości muzyka. Wyraźną chemię między Aniston i Kravitzem można było odczuć w talk show Jimmy’ego Fallona "The Late Night Show", do którego oboje zostali zaproszeni jako goście. Jak się jednak okazuje, ostatnio ta znajomość przerodziła się w nieco bardziej zażyłą.