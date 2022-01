Pięć pielęgnacyjnych kroków Sharon Stone. "Mniej naprawdę znaczy więcej"

Sharon Stone wielokrotnie mówiła, że sama nie ma zamiaru nigdy więcej poddawać się zabiegom medycyny estetycznej. Aktorka przyznała, że po tym, jak w 2004 roku zrobiła zastrzyki do ust, czuła się bardzo niekomfortowo. Od tamtego czasu nie odwiedziła podobnej kliniki ani razu. Kiedy jednak została zapytana przez dziennikarkę "Harper's Bazaar" o zabiegi, podkreśliła, że nie zamierza oceniać pod tym względem innych kobiet - to ich wybór, z którym same mają czuć się dobrze.