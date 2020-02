Jennifer Lopez składa hołd Kobe Bryantowi: "Będziemy tęsknić za tobą"

Jennifer Lopez oddała hołd Kobe Bryantowi i jego pogrążonej w żałobie rodzinie. "Najbardziej niesprawiedliwą rzeczą w życiu jest utrata dziecka i męża tego samego dnia. Vanessa, modlę się o twoją siłę" – zwróciła się do żony legendarnego koszykarza.

Jennifer Lopez żegna koszykarza Kobe Bryanta

"To prawda, która rozbrzmiewa najgłośniej" – napisała wokalistka w poście, do którego dodała zdjęcie szczęśliwej rodziny Bryantów. "Najważniejsza jest rodzina. Wszyscy odczuwamy smutek z powodu tej straty, ale myślę tylko o tym, że jest to ziarnko piasku w porównaniu z tym, co Vanessa musi teraz przechodzić" – dodała.