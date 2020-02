Kobe Bryant był wspaniałym ojcem. Córki były jego całym światem

Kobe Bryant, była gwiazda Los Angeles Lakers i legenda NBA, zginął w katastrofie helikoptera wraz z 8 innymi osobami. Na pokładzie znajdowała się również jego córka, 13-letnia Gianna. Patrząc na rodzinne zdjęcia koszykarza, od razu widać, jak silna więź łączyła go z córką i pozostałymi latoroślami.

Kobe Bryant – córki

Po przejściu na sportową emeryturę, Kobe zajął się pisaniem książek dla dzieci i wydawał jej pod szyldem własnego wydawnictwa, Granity Studios. Pomimo wielu obowiązków, były gwiazdor NBA był oddany swoim córkom. Codziennie rzucał wszystko o 14.00 i odbierał je ze szkoły, a ok. 15.30 wracał do pracy.

Niecałe dwa miesiące temu Kobe świętował trzecie urodziny małej Bianki, wstawiając urocze zdjęcie dziewczynki z baletnicą Misty Copeland. Dziewczynka jest jej wielką fanką. Z 13-letnią Gianną łączyła go natomiast pasja do koszykówki. Bryant trenował drużynę córki o nazwie Mambas i to, według TMZ, na jej trening lecieli. Nie dotarli jednak na miejsce. Nikt nie ma wątpliwości, że Bryant miał silną więź z dziećmi i bardzo je kochał. Dziś wszyscy łączą się w smutku z jego bliskimi.