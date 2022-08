Jennifer Lopez w kwiecistej sukience Dolce & Gabbana. Ciężko oderwać od niej oczy

Lopez uzupełniła ją niezwykle szykowną torebką od domu mody Hermes (model Kelly) z rafii i brązowej skóry oraz sandałami na koturnie z dodatkiem błyszczących ozdób. Do tego - złota biżuteria: kolczyki koła, bransoletki i pierścionki oraz okulary marki Chloe. Wszystko zakończone makijażem w stylu make up no make up z delikatnie zaróżowionymi policzkami i włosami spiętymi w kok.