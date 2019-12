Jerzy Stuhr wspiera dzieci chore na raka. "Z tego, co wiem, dzieci zawsze chcą żyć, bawić się"

Jerzy Stuhr odwiedza pacjentów w szpitalach onkologicznych. "Ludzie chorzy czasem bardziej słuchają mnie niż lekarzy, dlatego że też przez to przeszedłem" – mówi.

– Chłopak prawie nie miał płuc, wycięli mu większą część, i mama prosi: niech mu pan coś powie "osiołkiem". No dobra, gadam coś osiołkiem ze "Shreka" i widzę, że chłopak spazmów dostaje. Szwy go bolą, a jak się śmieje, to jeszcze bardziej. Pytam, czy mówić tym "osiołkiem", czy nie, bo widzę, że boli. A on: "mówić" – wspomina.