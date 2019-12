Małgorzata Rozenek jest w czwartym miesiącu ciąży. Fani złożyli jej gratulacje

Małgorzata Rozenek jest w ciąży. Radosław Majdan oficjalnie ogłosił tę nowinę, publikując na swoim profilu na Instagramie wzruszający post. Fani złożyli gratulacje Rozenek.

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan to najgorętsza para polskiego show-biznesu. Od dłuższego czasu starali się o dziecko, ale nawet kilkukrotne próby zapłodnienia metodą in vitro nie przynosiły rezultatu. Para była już bliska adopcji, jednak okazało się, że ich prośby zostały wysłuchane i Małgorzata Rozenek zostanie mamą.

Chociaż Małgorzata Rozenek na swoim profilu na Instagramie nie przyznała się fanom do tego, że spodziewa się dziecka, to po informacji, którą udostępnił jej partner, komentarze z gratulacjami pojawiły się również pod jej najnowszym zdjęciem. Julia Kuczyńska napisała: "Gratulacje dla was Małgosiu i Radku!". Chwilę po niej odezwał się Robert Biedroń. "Małgosiu, moje ogromne gratulacje! Ściskam was!" – napisał.