Oceniła Holecką. Mówi o atmosferze w TVP

Joanna Górska z TVN postanowiła przenieść się do TVP, gdzie obecnie tworzy parę z Robertem Stockingerem w "Pytaniu na śniadanie".

- Zdajemy sobie sprawę z tego, że był jeden wielki szum i podejrzewam, że dla widza było to ciężkie w odbiorze, bo jedna i druga pani mówiły w tym samym momencie - oceniła później w rozmowie z Pomponikiem Joanna Górska.

Joanna Górska, obecnie prezenterka w "Pytaniu na śniadanie", została zapytana przez Damiana Glinkę o to, co sądzi o Danucie Holeckiej. Sama kiedyś też pracowała w "Wiadomościach". Czy dziennikarki znają się osobiście?

Po chwili złagodziła jednak nieco swoje słowa. - No może tak niezgrabnie mi się powiedziało - nie miałyśmy okazji się poznać ani razem pracować - skwitowała.

Górska ma za to okazję pracować z innymi osobami, które przez osiem lat były związane z Telewizją Publiczną. Zapytana o to, jak została przyjęta przez "starą ekipę", przyznała, że otrzymała mnóstwo ciepłych słów wsparcia, gratulacji i także porad. Wspierali ją również koledzy z TVNu.

