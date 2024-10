Trudny do wytępienia owad. Sieje spustoszenie w naszym domu

Masz w domu wiele drewnianych elementów? Musisz uważać. Możesz zostać zaatakowany przez trudnego do wyeliminowania szkodnika. Sprawdź, jak pozbyć się go domowym sposobem.

Zauważenie tego robaka w pobliżu może wywołać dreszcz na plecach. Spuszczel pospolity to popularny w Polsce drewnojad. Choć wygląda niepozornie, jego pojawienie się w domu powinno budzić obawy, co do bezpieczeństwa naszych czterech ścian. Lepiej się go szybko pozbyć, bo lubi niszczyć wszystko, co drewniane.

Jak rozpoznać spuszczela pospolitego? Jest groźniejszy od kornika

Spuszczel pospolity (Hylotrupes bajulus), to niewielki owad z rodziny kózkowatych. Dorasta do około 20-30 mm długości. Ma cylindryczny kształt ciała o ciemnej, brunatno-brązowej barwie. Jego wygląd może przypominać inne robaki, jednak to właśnie jego specyficzne cechy przyciągają uwagę. Obecność szkodnika można rozpoznać po charakterystycznych odgłosach skrobania.

Te owady są znane przede wszystkim ze swojego zamiłowania do drewna. Główne źródło pożywienia stanowią martwe lub uszkodzone elementy drewniane w domach czy meblach. Spuszczel pospolity składa jaja w szczelinach, a po 5-6 dniach wykluwają się larwy i od razu zaczynają drążyć w drewnie kolejne korytarze. To sprawia, że ich obecność jest niezwykle niebezpieczna dla struktury budynków.

Choć spuszczel nie gryzie ludzi ani zwierząt domowych, jego niszczące działanie może zagrażać życiu. Żerowanie może prowadzić do poważnych uszkodzeń drewnianych elementów konstrukcyjnych m.in. drewnianych bali służących do budowy domów lub więźb, czyli konstrukcji podtrzymujących dach. Warto więc jak najszybciej podjąć działania zapobiegawcze już na etapie pierwszych oznak jego obecności w naszym domu.

Jak wytępić szkodnika z domu?

Zwalczanie spuszczela pospolitego może być trudne, dlatego lepiej zapobiegać jego pojawieniu się poprzez odpowiednie impregnowanie drewna. Ważne, by na bieżąco naprawiać wszelkie pęknięcia i szczeliny w drewnianych elementach w naszym domu np. schodach, panelach czy drzwiach.

Na rynku można znaleźć specjalne preparaty biobójcze, ale także można próbować zwalczać insekty za pomocą terpentyny. Aplikuje się ją strzykawką w miejscach, gdzie widoczna jest aktywność spuszczela.

Można też spróbować zwalczyć szkodnika za pomocą cebuli. Wcieranie jej w zainfekowane miejsca przez 14 dni, powinno pomóc w pozbyciu się nieproszonych gości z drewna. W razie potrzeby, cykl należy powtórzyć po siedmiu dniach przerwy.

Jeśli problem staje się poważniejszy i owady ani myślą wynieść się z naszego domu, należy skorzystać z chemicznych preparatów insektobójczych dostępnych w sklepach lub poprosić specjalistę o pomoc. Profesjonalna dezynsekcja gwarantuje szybkie efekty i trwałe rozwiązanie problemu.

