Mówiło się, że wchodzą do uszu. Czy skorki są groźne?

Skorek pospolity należy do owadów z rodziny skorkowatych. Wyróżnia się płaskim, wydłużonym odwłokiem w brązowym lub brązowo-bursztynowym kolorze. Osiąga od 9 do 20 mm długości. Na odwłoku owada znajduje się para grubych szczypiec, które ułatwiają mu polowanie.

W przeszłości dzieci często straszono skorkami. Mówiono, że owady te upodobały sobie ludzkie uszy, a jeśli uda im się tam dotrzeć, może dojść do przebicia błony bębenkowej. Krążyły też historie o skorkach wgryzających się przez ucho prosto do mózgu. Ale sprostujmy raz na zawsze: to są mity.