Wciskają się do domów. Rozsyp na parapecie, a więcej nie wejdą

Wiele osób z radością obserwuje te urocze stworzenia, szczególnie gdy pojawiają się w ogrodach czy na balkonach. Jednak nie wszystkie biedronki wywołują tak pozytywne reakcje. Kiedy nadchodzi zima, do domów zaczynają napływać ich mniej lubiani kuzyni – biedronki azjatyckie .

Ten inwazyjny gatunek szuka ciepłego schronienia i nieświadomie staje się nieproszonym gościem w naszych mieszkaniach. Choć nie są one bezpośrednim zagrożeniem dla człowieka, ich obecność może być uciążliwa, a ich ukąszenia bolesne, szczególnie dla osób uczulonych. Jak sobie z nimi radzić?

Trudny do wytępienia owad. Sieje spustoszenie w domach

Jednym z najprostszych sposobów na odstraszenie biedronek jest stworzenie naturalnego roztworu z kilku kropli płynu do mycia naczyń, wody oraz białego octu w proporcji 1:1. Dla wzmocnienia efektu możesz dodać kilka kropli olejku eterycznego o zapachu mięty pieprzowej. Spryskaj tym roztworem miejsca, przez które biedronki mogą przedostawać się do domu, takie jak szczeliny okienne, drzwi czy wentylacje.

Kuchenne przyprawy także mogą być pomocne. Rozsypanie oregano na parapecie w miejscach, gdzie zauważysz wędrujące owady, pomoże w ich odstraszeniu. Biedronki nie przepadają za tym intensywnym aromatem, co sprawia, że skutecznie omijają miejsca, gdzie wyczują jego obecność.

Biedronki azjatyckie boją się woni cytrusów. Do 100 ml wody wlej 20 kropelek wybranego przez siebie olejku eterycznego (cytrynowego albo pomarańczowego). Następnie, spryskaj nim framugi drzwi i framugi okien. Nie dość, że w domu będzie unosił się przyjemny, świeży i cytrusowy aromat o działaniu aromaterapeutycznym.

To nie mol, ale robi spustoszenie w kuchni. Jak się go pozbyć?

