To nie mol, ale robi spustoszenie w kuchni. Jak się go pozbyć?

Mącznik młynarek najczęściej przywożony jest do domu razem z zakupionymi produktami spożywczymi. Bardzo rzadko wlatuje sam do mieszkań, osiedlając się w kuchennych zakątkach. Rozwój jednego osobnika trwa około roku, a samica potrafi złożyć do 500 jaj. Larwy mącznika są niemalże nie do zauważenia gołym okiem, co czyni walkę z nimi szczególnie trudną.