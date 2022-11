Jesienna pielęgnacja: 3 kroki do zaopiekowanej skóry

#OCZYSZCZAJ

Oczyszczanie to podstawa każdej pielęgnacji, wiedzą to wszyscy, ale czy adekwatnie do wiedzy wykonują ją poprawnie i regularnie? Jeśli nie, czas to zmienić. Oczyszczanie twarzy za pomocą dłoni nigdy nie będzie tak skuteczne, jak za pomocą szczoteczki sonicznej. My polecamy nowość od FOREO, czyli LUNA 4(1299 zł, sephora.pl) lub jej wersję podróżną LUNA 4 mini, która usuwa 99% zanieczyszczeń, sebum i pozostałości po makijażu. W połączeniu z sonicznymi pulsacjami, najdelikatniejsze na rynku silikonowe włoski szczoteczki odblokowują pory, a przy regularnym stosowaniu – zmniejszają ich widoczność. Skóra na twarzy staje się delikatna i gładka w dotyku, a produkty, które później zastosujemy, lepiej się wchłaniają.