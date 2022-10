Jesienny look Nataszy Urbańskiej. Otuliła się kożuchem w wersji XXL

Kożuch w roli głównej stylizacji Nataszy Urbańskiej

To nie pierwszy raz tej jesieni, kiedy Natasza Urbańska przyodziała się w kożuch. Jakiś czas temu założyła czarny, zdecydowanie krótszy model. Dobrała go do luźnej sukienki w kremowe i brązowe esy-floresy. Piosenkarka założyła do tego botki na płaskich podeszwach. Całość komponowała się rewelacyjnie. Wygląda na to, że kożuch to ulubione okrycie wierzchnie Nataszy Urbańskiej na jesień 2022. Nic dziwnego. W zapewnianiu komfortu i ciepła nie dorówna mu bowiem żadna kurtka czy płaszcz.