Jeśli masz cienie i zmarszczki pod oczami, wypróbuj te kosmetyki

Krem pod oczy to must-have

Mówi się, że oczy to zwierciadło duszy, ale to także papierek lakmusowy, po którym jak na dłoni widać, ile masz lat i jaki tryb życia prowadzisz. To na skórze wokół oczu pojawiają się pierwsze zmarszczki, to na niej widać zmęczenie, zarwaną noc, efekty złej diety i nieodpowiednio dobranej pielęgnacji. Okolice oczu niczego nie ukryją. Dzieje się tak dlatego, że skóra w tym miejscu jest wyjątkowo cienka. Jej grubość wynosi zaledwie ok. 0,5 mm. Ma też dużo mniej gruczołów łojowych, przez co jest bardzo wrażliwa i podatna na podrażnienia i przesuszenia. Właśnie ze względu na swoją specjalną budowę, wymaga specjalnej pielęgnacji, kosmetyków skrojonych na miarę potrzeb wrażliwej i cienkiej skóry, które przede wszystkim nawilżą i nie podrażnią. Takie zadanie stoi przed kremami pod oczy i to wyróżnia je od preparatów przeznaczonych do pielęgnacji całej twarzy. Krem pod oczy ma odpowiednio dobrane stężenie składników i przechodzi przez bardziej rygorystyczne badania i testy od pozostałych kosmetyków. Nie dajcie się przekonać influencerkom, które twierdzą, że krem pod oczy to bujda, jego zakup to tylko strata pieniędzy i szkoda dla środowiska. Kosmetolodzy są zgodni co do tego, że ten produkt powinien znaleźć się w kosmetyczce każdej z nas.