Jest dietetyczką. Radzi, jak uniknąć kaca

Od świąt Bożego Narodzenia po Nowy Rok. Końcówka grudnia i początek stycznia sprzyjają świętowaniu, które niekiedy kończy się przysłowiowym kacem. Osoby, które kiedyś już go doświadczyły, zapewne doskonale wiedzą, z czym się wiąże i jak bardzo jest nieprzyjemny. Dietetyczka radzi, czego należy pilnować, by tym razem go uniknąć.