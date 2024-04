Najbardziej obciążający seks. Ginekolog mówi o skutkach

- Na dłuższą metę na pewno jest to bardzo obciążające psychicznie. Stosowanie się do zaleceń lekarskich, w aspekcie zbliżeń intymnych w określonym czasie, może być czasami niekomfortowe - mówi ginekolog, dr Damian Ziętek. Według niego seks pod presją, który pojawia się przy problemach z płodnością, może prowadzić do kryzysu w związku.