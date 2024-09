Jest ich coraz więcej. Związki DINK zyskują na popularności

Statystyki nie pozostawiają złudzeń. W Polsce rodzi się coraz mniej dzieci. – W ciągu 12 miesięcy urodziło się 265,4 tys. dzieci, czyli o 12,1 proc. mniej rok do roku. Tempo spadku urodzeń wciąż przyspiesza — poinformował na łamach serwisu X ekonomista Rafał Mundry.

Sytuacja pogarsza się z roku na rok i nic nie wskazuje na to, żeby miała się poprawić. Nie pomogły nowe świadczenia dla rodziców ("babciowe", "Aktywna Mama") czy waloryzacja 500 na 800 plus.

Dlaczego Polacy nie chcą mieć dzieci? Wśród najczęściej wymienianych argumentów pada zaostrzenie prawa aborcyjnego, inflacja, niskie zarobki oraz wysokie ceny mieszkań . Z tego powodu coraz więcej par wchodzi w związki DINK, czyli "dual income, no kids", co można przetłumaczyć jako "podwójny przychód, brak dzieci".

Bezdzietność nie zawsze związana jest z sytuacją ekonomiczną. Jak donosi serwis Medycyna Praktyczna, "szacuje się, że na niepłodność cierpi 1,5 mln par w wieku rozrodczym, co stanowi 15-20 proc. ich ogólnej liczby".

