Od lat ma "żonę". Nie ukrywa, dlaczego nie mają dzieci

Maria Peszek jest związana z tajemniczym Edwardem, który stroni od życia w blasku fleszy. Choć pojawił się z nią na kilku imprezach branżowych, para niezwykle chroni swoją prywatność. Dlaczego przekornie nazywa go swoją "żoną"?

Maria Peszek nie od razu trafiła na tego jedynego. "Mój pierwszy chłopak okazał się schizofrenikiem, co o mały włos nie skończyło się dla mnie tragicznie" - zdradziła wiele lat temu w rozmowie z Interią. Ponad trzy dekady temu związała się jednak z Edwardem, z którym dziś nie tylko tworzy udany związek, ale również współpracuje.

Maria Peszek świadomie zrezygnowała z macierzyństwa. Jak sama przyznała, miało na to wpływ wiele czynników.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!