Jest jego żoną od 26 lat. Niewielu wie, jak wygląda

Roman i Barbara Giertychowie poznali się podczas zjazdu Młodzieży Wszechpolskiej w 1993 roku. On miał 22 lata, a ona - 15. Barbara jako pierwsza zwróciła uwagę na przyszłego męża ze względu na jego wzrost. On natomiast pamiętał o jej imieninach.

Powrót Romana Giertycha do polskiej polityki wywołał niemałe zamieszanie - także z powodu czysto prywatnego. Podczas posiedzenia Sejmu, które odbyło się w poniedziałek, 13 listopada 2023 roku, Giertycha zauważono bez obrączki na palcu. To spowodowało natychmiastowe zainteresowanie wokół małżeństwa polityka. On sam postanowił natomiast od razu rozwiać wątpliwości, udzielając komentarza "Faktowi".