Barbara Giertych o rozwodzie kościelnym. "Rzadko się zdarzają wyroki stwierdzające taką nieważność"

Barbara Giertych komentuje rozwód kościelny

Według Kodeksu Kanonicznego sprawy tego typu rozpatrywane są przez sądy kościelne, które są przy prawie każdej diecezji. Wbrew obiegowej opinii nie trzeba od razu sprawy kierować do Trybunału Roty Rzymskiej w Watykanie lub samego papieża. W zakresie orzekania w I i II instancji są uprawnione do tego sądy w Polsce. Powody, dla których można otrzymać stwierdzenie nieważności małżeństwa, to m.in. święcenia kapłańskie, choroba psychiczna, impotencja (pierwotna lub wtórna) czy różna wiara małżonków. Co roku stwierdza się ok. 2000 tzw. rozwodów kościelnych. Procesy o unieważnienie trwają zazwyczaj kilka lat.