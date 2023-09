Jest jej mężem od 40 lat. By ją ratować, poświęcił karierę

- Niestety, miasto zapomniało, że wcześniej nadało tym strychom miano mieszkań, czyli i samodzielnych lokali. One dawno przestały być strychami. Wcześniej były tu gołe ściany, goła podłoga i jedno malusieńkie okienko. To był cały wkład miasta. Teraz, choć wszystko wyremontowaliśmy, nie możemy od miasta tego wykupić - tłumaczyła w "Interwencji" Iwona Wilim, która znalazła się w analogicznej sytuacji do tej Kawalców.