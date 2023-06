Jest już w całej Polsce. Jego pojawienie się to zły znak

Jak rozpoznać przędziorki?

Przędziorki to roztocza, które przypominają miniaturowe pająki — ich wielkość nie przekracza zwykle 1 mm. Odwłok przędziorków wyróżnia się charakterystycznym, czerwono-pomarańczowym kolorem. Żywią się one sokami z roślin uprawnych. Jednym z najczęściej spotykanych przędziorków jest rubinowiec agrestowy, który jak sama nazwa wskazuje, atakuje agrest. Wówczas, na liściach, pojawiają się białe przebarwienia, a one same zaczynają żółknąć, co wpływa na kondycję rośliny.