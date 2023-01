Jest kapitanem statku. "Szybko ustawiłam załogę do pionu"

Od czasu do czasu rzucali niepochlebnymi uwagami. Dziwili się, że kobiety chcą zdobyć stopień oficerski. Mówili: "Co najwyżej możecie zostać żonami kapitanów. Ale stopnia kapitana nikt wam nie przyzna". Nie wierzyli, że możemy sobie poradzić na tak odpowiedzialnym stanowisku. Ja od zawsze marzyłam o zostaniu kapitanem. Mój ojciec też pływał na statkach. Zaszczepił we mnie miłość do wody, a potem z całych sił odwodził mnie od pójścia do szkoły morskiej.