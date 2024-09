Jest nad Bałtykiem. "Za gorąco i za brudno"

Agnieszka Fitkau-Perepeczko jest najbardziej znana widzom z roli Simony w serialu "M jak miłość". Choć aktorka w trakcie nagrywania produkcji mieszkała przez pewien czas w Polsce, od 40 lat żyje w Australii. Od czasu do czasu przylatuje jednak do ojczyzny. Ostatnio spędziła czas w Sopocie. Nie była jednak w pełni zadowolona.

"Senior 8 zł. Not bad" (ang. nie tak źle) - dodała we wpisie.

"Sopot to Sopot. Gorące wieczory, mnóstwo restauracji, klubów i innych wieczornych rozkoszy. Można je zrywać jak świeże wiśnie, jeśli kasa w kieszeniach. Czasami to chciałoby się nie być seniorem i poddać się temu polskiemu Las Vegas i utonąć w szaleństwach sopockiego wieczoru ..." - czytamy w jej facebookowym poście.

Agnieszka Fitkau-Perepeczko przeprowadziła się do Australii sama. Następnie dołączył do niej mąż, Marek Perepeczko, który po czterech latach wrócił do Polski. Choć żyli osobno, nie byli rozwiedzeni. Ich małżeństwo zakończyła śmierć aktora w 2005 roku.