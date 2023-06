Ma 81 lat. W sieci pojawiło się jej aktualne zdjęcie

Ukochana Janosika

Zdobyła serce mężczyzny, do którego po premierze "Janosika" wzdychały tysiące kobiet. Marka Perepeczko poznała w kolejce do dziekanatu w warszawskiej szkole teatralnej. - Gdy okazało się, że nie zostałam przyjęta do szkoły, bardziej martwiłam się tym, że stracę chłopaka, który mi się tak spodobał. Może więc był to rodzaj miłości od pierwszego wejrzenia? - wspominała ich pierwsze spotkanie w "Gazecie Pomorskiej".