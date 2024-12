Niedługo przejmie TVN? Jest najbogatszą kobietą w Europie

O Renacie Kellnerovej zrobiło się głośno w 2021 r. To właśnie wtedy w tragicznym wypadku helikoptera zmarł jej mąż, Petr Kellner. Kobieta stanęła wówczas na czele spółki inwestycyjnej PPF Group, zajmującej się m.in. telekomunikacją. Co wiadomo o jej życiu prywatnym? Sprawdźcie.

Według danych zgromadzonych przez "Forbes" jej majątek wynosi obecnie ok. 18 mld dolarów. Renata Kellnerova, nazywana najbogatszą kobietą Europy Wschodniej, prowadzi interesy nie tylko w Czechach, ale również m.in. Wielkiej Brytanii, Francji, a nawet Polsce. Nie każdy bowiem wie, że to właśnie ona ma udziały w firmie InPost.

Czy do jej portfolio wkrótce dołączy także TVN? Zdaniem Andrzeja Staniewicza z Onetu ma ona bowiem przymierzać się do zakupu stacji. Zainteresowana ma być tym także węgierska telewizja TV2. - Pierwsza to zakup przez czeską miliarderkę panią Renatę Kellnerovą, wdowę po najbogatszym Czechu. Jej fundusz inwestycyjny jest obecny kapitałowo na przykład w InPoście Rafała Brzoski. Drugie rozwiązanie to węgierska telewizja TV2, która jest powiązana z Viktorem Orbanem - mówił w podcaście "Stan wyjątkowy".