Córka nie pasowała do jego wizerunku. "Nie pałał ochotą do bycia ojcem"

Kobieta nie nawiązała silnej więzi z ojcem. Gdy miała zaledwie dwa lata, jej rodzice się rozstali i kontakty z ojcem stały się sporadyczne, wymuszone przez sąd . Leon Niemczyk zmarł 29 listopada 2006 roku w wieku 83 lat po walce z nowotworem płuc. Mowa duchownego podczas ceremonii pogrzebowej miała pozostawiać wiele do życzenia.

Niemczyk nie dbał zbytnio o relacje z bliskimi. Kontaktu nie utrzymywał nie tylko z córką, lecz także ze swoim rodzeństwem. "Myślę, że jakoś nie bardzo pałał ochotą do bycia ojcem . Nie był opiekuńczy i rodzinny. Wręcz przeciwnie, rodzina go męczyła. Z dwoma braćmi wcale nie utrzymywał kontaktu. Tylko trochę z trzecim. Z bratanicą też się nie widywał. Jedynie czasem z bratankiem. Był zupełnie inny niż postaci, jakie grał" – przekonywała.

W towarzystwie Leon Niemczyk był uroczy i czarujący. Imponował kobietom. Po dziś dzień jest uważany za jednego z największych amantów polskiego kina. Zapewniał, że miał aż sześć żon , co jego córka prostuje, zapewniając, że na ślubnym kobiercu stawał jedynie dwukrotnie.

W rozmowach o potomstwie był raczej powściągliwy. O swojej córce nie mówił publicznie. O tym, że aktor ma dziecko, mieli wiedzieć nieliczni . Nie pasowało to do wizerunku, jaki sobie wykreował.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!