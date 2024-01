Nie widziała siostry od 10 lat. "Spadek zniszczył wszystko"

- Zajmowaliśmy się babcią z dobroci serca, nie dla spadku. Szczerze: nawet nie do końca wiedziałam, co takiego babcia posiada. Przed śmiercią była już w bardzo ciężkim stanie i wymagała stałej opieki. Moja mama poprosiła nas o pomoc, jednak siostra odmówiła. Zajmowała się wtedy swoim życiem, a potem miała do wszystkich pretensje - mówi.