Jest nie do poznania. Fani podejrzewają "poprawki"

Internauci mieli masę uwag

Niektórym internautom nie przypadła do gustu niebieska scenografia wykorzystana do sesji zdjęciowej. "Ta sesja nie za bardzo kojarzy się z Bożym Narodzeniem", "Kompletnie nie czuć świąt na tych zdjęciach", "Może się nie znam, ale sesja bożonarodzeniowa to to nie jest" – czytamy.