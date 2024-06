Jest po 70‑tce. Mówi o "innych sposobach osiągania orgazmu"

Stella Ralfini to 77-letnia ekspertka od seksu tantrycznego, która zaznaczyła w rozmowie z brytyjskim portalem Daily Mail, że dobre życie seksualne jest ważne w każdym wieku.

- To jedna z rzeczy, które sprawiają, że czuję się młodo. To wspaniałe uczucie wiedzieć, że jest się pożądanym - powiedziała.

Z badań The New Ageing Index, przeprowadzonych przez Home Instead na ponad 1000 dorosłych Brytyjczykach, wynika, że dojrzały wiek wcale nie spowalnia w sypialni. Aż 53 proc. ankietowanych, którzy ukończyli 75 lat, chce pozostać aktywnymi seksualnie. Nie inaczej z osobami między 66 a 74. rokiem życia. 51 proc. z nich stwierdziło, że nie zrezygnuje z łóżkowych aktywności. Wśród osób młodszych, odsetek był jeszcze wyższy.