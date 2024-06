Seks dojrzałych. "W naszym życiu erotycznym nastała nowa jakość"

Dla wielu seks osób po 50. roku życia jest tematem tabu. Tymczasem wiele par właśnie w trakcie "drugiej młodości" odkrywa świat intymności na nowo, decydując się na coś, o czym wcześniej brakowało odwagi. - Poszliśmy pierwszy raz w życiu do sex-shopu. Kupiliśmy parę zabawek. W naszym życiu erotycznym nastała nowa jakość - wyjawił "Newsweekowi" 54-latek.

