Adriana Łukaszewicz: Zachód, biczując Katar, powinien pamiętać, co sam ma na sumieniu

Katar ma terytorium, gigantyczny kapitał, ale nie ma siły roboczej. Katarczyków jest zaledwie 300 tys. i mówią: "nie będziemy przecież kopać rowów". Gdy do pracy przyjechała jedna grupa, kolejna musiała ją obsłużyć - nakarmić, zapewnić dach nad głową. To pączkujący mechanizm. A pamiętajmy, że jest co chronić - według ostatnich danych PKB per capita Kataru to blisko 120 tys. dolarów. Jednak gdyby się pokusić o taki dziwny wskaźnik jak PKB na 1 obywatela (wszak migranci w ograniczonym stopniu korzystają z wypracowanego PKB), to uzyskamy wynik ponad 700 tys. dolarów! Tymczasem w Niemczech to ok. 23,6 tys. euro na osobę, a w Polsce ok. 8,2 tys. euro na osobę.