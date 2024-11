Spodziewa się dziecka z lekarzem. Nie raz była zaręczona

Kasia Moś otworzyła się na temat życia uczuciowego dopiero półtora roku temu. W wywiadzie dla dziendobry.tvn.pl ujawniła, że była dwukrotnie zaręczona. Niestety, żaden związek nie przetrwał próby czasu, a wokalistka do dziś przechowuje pierścionki.

Choć Łukasz Grabarczyk nie pojawił się na filmiku, kilka miesięcy temu wspólnie opublikowali w mediach społecznościowych nagranie z podróży do Azji. Partner Kasi Moś nie jest związany z show-biznesem. Jak wiadomo, jest lekarzem neurochirurgiem. Od czasu do czasu pojawia się w programach jako ekspert.

- Zakochuję się niezwykle rzadko. Miłość to piękne uczucie i bardzo potrzebne. Im jesteśmy starsi, tym czujemy to zdecydowanie wyraźniej. Kiedy po czterech latach rozstałam się z poprzednim chłopakiem, długo byłam sama - powiedziała Kasia Moś w wywiadzie dla "Vivy!" na początku 2024 roku.

